Пакистан: В ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

„Любой акт агрессии встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!“ - написал министр на своей странице в соцсети X.

По словам Тарара, в качестве „ложного предлога“ для атаки будет использован недавний теракт в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир.

Индия намерена нанести военный удар по Пакистану „в течение следующих 24-36 часов“ на фоне обострения напряженности между странами . С таким утверждением утром в среду, 30 апреля, выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, ссылаясь на „достоверные разведданные“.

Конфликт между Индией и Пакистаном , который тлеет уже несколько десятилетий, обострился на прошлой неделе после того, как 22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к теракту, Пакистан эти обвинения отвергает и призывает провести независимое расследование инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать всех причастных к нападению. Индийские вооруженные силы имеют „полную оперативную свободу“ в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, заявил он 29 апреля.