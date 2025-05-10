Пакистан объявил о крупномасштабной военной операции против Индии

Она стартовала через час после того, как пакистанские военные заявили о ракетном обстреле своих авиабаз, в том числе базы Нур Хан под Исламабадом, и пригрозили ответными мерами.

С начала этого этапа конфликта погибли уже около 50 человек.

Ранним утром субботы, 10 мая, правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операцию под названием „Баньян ун Марсус“ („Прочная стена“) против Индии, назвав ее „ответом на агрессию“.

Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.