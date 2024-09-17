Ожидаемая угроза: как возможность ударов западными ракетами заставила Россию переместить боевую авиацию

Россия не стала дожидаться, пока союзники решат вопрос с применением ракет, и заранее перенесла свою авиацию подальше от линии фронта. Этот процесс длится уже несколько месяцев.

Кроме того, в последние дни Черноморский флот России, который ранее перевел свои боевые корабли из Севастополя в Новороссийск, теперь вот уже второй раз за неделю покидает новую базу.

Таким образом, с одной стороны, новые ракеты, которые Украина пока даже не может применять против целей на территории России, работают как настоящий инструмент сдерживания — самим своим наличием и одной только угрозой применения они заставляют противника снижать интенсивность боевой работы авиации.