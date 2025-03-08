2025.03.08 16:00

Отстраненный президент Южной Кореи освобожден из-под стражи

 
Deutsche Welle
Teismas atšaukė nušalinto Pietų Korėjos prezidento arešto orderį, bet jis dar lieka už grotų
Teismas atšaukė nušalinto Pietų Korėjos prezidento arešto orderį, bet jis dar lieka už grotų
ФОТО: Yao Qilin | Scanpix

После решения суда, отменившего предварительное заключение Юн Сок Ёля по делу о мятеже, политик вышел на свободу и уехал в президентскую резиденцию. Расследование против него продолжается.

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, обвиняемый по делу о мятеже, освобожден из-под стражи после соответствующего решения суда. Он был освобожден в субботу, 8 марта, после того, как прокуратура отказалась от своего права обжаловать решение суда. Вместе с тем Юн остается под следствием из-за объявленного им в конце 2024 года военного положения.

На выходе из следственного изолятора 64-летнего политика встречала небольшая группа его сторонников. Он поблагодарил их и уехал в президентскую резиденцию, отмечает AFP.

Накануне Центральный районный суд Сеула удовлетворил ходатайство защиты и отменил выданный ранее ордер на арест Юн Сок Ёля. Отмена предварительного заключения отстраненного президента представляется „целесообразной“, чтобы развеять сомнения относительно законности судебного разбирательства в отношении Юна, заявил суд.

Юн отстранен от власти после введения военного положения

В середине декабря парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.

В отношении отстраненного президента начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. После того как он трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого, суд выдал ордер на его арест. 15 января Юн Сок Ёль был взят под стражу в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны.

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Источник
Deutsche Welle
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