Отстраненный президент Южной Кореи освобожден из-под стражи

Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, обвиняемый по делу о мятеже, освобожден из-под стражи после соответствующего решения суда. Он был освобожден в субботу, 8 марта, после того, как прокуратура отказалась от своего права обжаловать решение суда. Вместе с тем Юн остается под следствием из-за объявленного им в конце 2024 года военного положения.
На выходе из следственного изолятора 64-летнего политика встречала небольшая группа его сторонников. Он поблагодарил их и уехал в президентскую резиденцию, отмечает AFP.
Накануне Центральный районный суд Сеула удовлетворил ходатайство защиты и отменил выданный ранее ордер на арест Юн Сок Ёля. Отмена предварительного заключения отстраненного президента представляется „целесообразной“, чтобы развеять сомнения относительно законности судебного разбирательства в отношении Юна, заявил суд.
Юн отстранен от власти после введения военного положения
В середине декабря парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.
В отношении отстраненного президента начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. После того как он трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого, суд выдал ордер на его арест. 15 января Юн Сок Ёль был взят под стражу в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны.