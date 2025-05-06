„Отстаивал пророссийскую позицию“: Европарламент снял иммунитет с депутата АдГ

В решении Европарламента говорится, что „начиная с неопределенного времени в 2020 году, Быстрон мог, среди прочего, получать наличные платежи лично или получать переводы в криптовалюте от оператора пророссийского интернет-сайта Voice of Europe в обмен на свое обязательство выступать и голосовать как член национального парламента в интересах российского правительства“. В документе также перечисляются даты, когда немецкий политик клал „значительные суммы“ на банковский счет, „принадлежащий компании, единственным акционером и руководителем которой является он сам“, и указывается, что Быстрон „пытался скрыть“ источники происхождения этой наличности.