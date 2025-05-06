„Отстаивал пророссийскую позицию“: Европарламент снял иммунитет с депутата АдГ

С ходатайством о снятии с Быстрона депутатского иммунитета в Европарламент обратился главный прокурор Мюнхена в связи с расследованием обвинений, выдвинутых евродепутату в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Германии. Они касаются „возможных преступлений, по меньшей мере, по шести пунктам обвинений в пассивной коррупции, отмывании денег и мошенничестве, а также, по меньшей мере, по пяти пунктам обвинений в уклонении от уплаты налогов“, объясняется в решении ЕП.
Быстрон мог получать деньги в обмен на продвижение интересов РФ
Обвинения в отношении Петра Быстрона касаются периода, когда он был депутатом бундестага. Речь идет, в частности, о деле распространения российской пропаганды и подкупе европейских политиков при посредничестве интернет-сайта новостей Voice of Europe, которое получило огласку в марте 2024 года.
В решении Европарламента говорится, что „начиная с неопределенного времени в 2020 году, Быстрон мог, среди прочего, получать наличные платежи лично или получать переводы в криптовалюте от оператора пророссийского интернет-сайта Voice of Europe в обмен на свое обязательство выступать и голосовать как член национального парламента в интересах российского правительства“. В документе также перечисляются даты, когда немецкий политик клал „значительные суммы“ на банковский счет, „принадлежащий компании, единственным акционером и руководителем которой является он сам“, и указывается, что Быстрон „пытался скрыть“ источники происхождения этой наличности.
При этом, начиная с 2022 года, во время обсуждений в бундестаге вопросов, связанных с Россией, Быстрон „голосовал за то, что наиболее отвечало интересам российского правительства, и, по меньшей мере, в двух выступлениях перед немецким бундестагом отстаивал пророссийскую позицию“, говорится в решении ЕП.
Первое дело в отношении Быстрона
Европарламент лишил Петра Быстрона неприкосновенности уже по второму запросу Германии. В апреле этого года евродепутаты проголосовали за снятие иммунитета с Быстрона по делу об использовании символики неконституционных и террористических организаций.
Это дело касалось случая, когда в июле 2022 года, после увольнения с должности посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Быстрон опубликовал в соцсетях фотоколлаж, изображавший немецких влиятельных политиков, якобы поднимающих руку в гитлеровском приветствии, с подписью: „Прощай, Мельник! Немецкие политики машут на прощание!“.