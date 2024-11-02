Отправка войск КНДР в РФ: Зеленский критикует Запад

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за их пассивность на фоне сообщений об отправке северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против его страны. По словам Зеленского, сейчас Украина видит „каждую площадку“, на которой РФ на своей территории накапливает солдат из КНДР, „все их лагеря“. „Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров, - подчеркнул украинский лидер в вечернем видеообращении в пятницу, 1 ноября. - Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам“.