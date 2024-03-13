Отнять у России и отдать Украине. Может ли Запад конфисковать замороженные российские миллиарды?

Более того, уже набежавшие почти 4 млрд евро процентов изъять не получится, поскольку даже если европейский закон будет принят, он не имеет обратной силы. К тому же они уже отложены на судебные тяжбы с Россией.

"Проценты — это капля в море с учетом потребностей Украины, — отметает этот вариант глава бюджетного комитета Европарламента Йохан ван Овертвельдт. — Но есть и средний путь между ничего не делать и забрать только проценты".

Он предложил использовать замороженные 200 млрд в качестве залога. ЕС мог бы взять под него кредит для помощи Украине, а погашение этого кредита сделать условием мирных переговоров с Кремлем по окончании войны.

До решения о том, что делать с основной суммой арестованных на Западе российских денег, еще далеко. Пока что ясно только, что даже если 27 стран Евросоюза вдруг договорятся между собой на следующей неделе, они не пойдут ни на какие односторонние действия без полной и безоговорочной поддержки союзников — США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.