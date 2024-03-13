Отнять у России и отдать Украине. Может ли Запад конфисковать замороженные российские миллиарды?

Ситуация беспрецедентная. Еще никогда у ядерной державы и одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН не пытались отнять столько денег. Да, Ирак заставляли платить компенсации Кувейту и другим пострадавшим от первой войны странам. Аргентине предъявляли счет за Фолкленды. Но на такую масштабную конфискацию мир не замахивался со времен Версальского договора, обложившего непосильной данью Германию после Первой мировой войны.
Голоса сторонников конфискации звучат все громче. Множатся и сценарии изъятия активов, львиную долю которых Кремль перед войной вывел из США в Европу в надежде, что ЕС не станет ради Украины рвать связи с Россией — своим крупнейшим торговым партнером и главным поставщиком энергоресурсов.
Критики конфискации на Западе опасаются, что она подорвет финансовую стабильность и роль доллара и евро как главных резервных валют в мире. Кремль, со своей стороны, обещает ответить изъятием западных активов, запертых в России.
США, Европа и союзники хотели договориться о конфискации к февральскому заседанию "Большой семерки", но не получилось. Следующий дедлайн — саммит лидеров развитых демократических стран в Италии в середине июня.
Ситуация становится все запутаннее с каждым днем. Мы попытались ответить на главные вопросы — сколько денег заморожено, можно ли их отнять у России и отдать Украине, каким именно способом, какие будут последствия, когда все решится?
Вот что известно на сегодняшний день.
Почему хотят отнять
Первый аргумент — агрессия России нанесла гигантский ущерб Украине. Всемирный банк уже оценил затраты на восстановление и реконструкцию страны в 411 млрд долларов, что превышает объем замороженных российских активов.
Еще в декабре 2023 года лидеры стран "Большой семерки" поклялись, что не разморозят ничего, пока Кремль не компенсирует убытки Украине.
"Логика проста. Российские активы в обозримом будущем не вернутся в Россию. А Украине по международному праву будет положена компенсация со стороны России", — агитирует за конфискацию Филип Зеликоу из Стэнфордского университета. Он — ветеран Госдепа США и один из первых, кто публично поднял вопрос о российских активах после вторжения в Украину.
"Россия допустила колоссальную ошибку исторического масштаба. В истории не было прецедентов, чтобы страна-агрессор хранила колоссальные деньги на счетах в странах, которых пострадали от ее агрессии, — сказал он. — Мне сразу казалось логичным, что эти страны захотят воспользоваться ситуацией и пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Но на это у них ушло почти два года".
Второй аргумент — продемонстрировать Владимиру Путину единство и решительность Запада в условиях, когда в этом все больше сомнений из-за отказа американского Конгресса выделять помощь Украине и споров внутри ЕС о масштабе санкций и военной помощи.
"Путин понимает только язык силы. И ему нужно продемонстрировать эту силу, чтобы принудить его к миру. Потому что сегодня, скажем прямо, Путин смеется нам в лицо", — сказал глава бюджетного комитета Европарламента и бывший министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт.
Он предложил свою схему — не конфисковать 190 млрд евро российских активов, замороженных в Европе, а использовать их в качестве залога под кредит. Деньги передать Украине, а погашать кредит заставить Россию по окончании войны.
"Нужно действовать смелее, — сказал он. — Да, конфискация почти 200 млрд евро несет юридические, монетарные и геополитические риски. Но гораздо опаснее сейчас сидеть сложа руки".
Третий аргумент — Украине нужны деньги сейчас, а Запад выделяет всё меньше и реже.
Поддержка Украины обходится в десятки миллиардов в год, и если Европа сумела преодолеть политические разногласия внутри союза и утвердить бюджет помощи, то второй ключевой спонсор украинского сопротивления — США приостановили ассигнования ещё в конце прошлого года. А лидер президентской гонки Дональд Трамп и вовсе грозит не выделять Украине ни копейки в случае победы на ноябрьских выборах.
В отсутствие военной помощи украинская армия сдает позиции российской, а без финансовой поддержки в казне может не хватить денег на содержание страны, выплату пенсий и зарплат и восстановление критической инфраструктуры, которую ежедневно бомбит Россия.
В этом году Киеву потребуется около 40 млрд долларов помощи, из которых обещана пока только половина — от ЕС и МВФ. Конфискация российских активов помогла бы Западу решить финансовый вопрос поддержки Украины на несколько лет вперед.
Кто за, кто против
Американцы за. Даже министр финансов Джаннет Йеллен уже поддерживает конфискацию. Еще в декабре она переживала за судьбу доллара, но в конце февраля на встрече министров и банкиров "Большой двадцатки" сменила тон.
"Наша коалиция, представляющая более половины мировой экономики, обязалась не размораживать российские активы на сумму 285 млрд долларов до тех пор, пока Россия не возместит огромный причиненный ущерб", — сказала она.
"Я считаю, что нам срочно нужно найти способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине финансировать оборону и реконструкцию. Для этого есть веские аргументы — правовые, экономические и моральные. Но мы обязаны действовать сообща и взвешенно".
Йеллен перестала переживать за доллар и евро. Мир по-прежнему хранит почти 60% накоплений в долларах, около 20% — в евро и лишь около 3% — в китайских юанях.
"В реальности альтернатив доллару, евро и иене нет, так что я не слишком беспокоюсь по этому поводу. Риск для финансовой стабильности возникнет только в случае массового отказа от этих валют. Но я думаю, что это крайне маловероятно, особенно с учетом уникальной ситуации, в которой Россия нагло нарушает международные нормы".
Однако мнение американцев тут вторично. Главное слово за европейцами.
Из 285 млрд долларов российских резервов лишь около 5 млрд заморожено в США. Почти все остальное лежит на европейских счетах.
Европейские политики изначально высказывались осторожно, однако с приближением июньских выборов в ЕС и на фоне проблем с одобрением американской помощи Украине заговорили о конфискации.
"Настало время начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", — сказала в конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия — фактически, правительство ЕС — готовит план частичного использования российских денег или прибыли от их инвестирования, но он пока не представлен. Возможно, он появится к саммиту Евросоюза 21–22 марта.
Но любой план может споткнуться о сопротивление одной из 27 стран ЕС. Венгрия традиционно блокирует санкции против России и уже высказалась против конфискации активов.
Пророссийских политиков в лагере скептиков поддерживают технократы из стран, твердо выступающих против российской агрессии.
"Каждый шаг в этом направлении (конфискации), особенно активов центральных банков, нужно тщательно взвесить с точки зрения законности и последствий. Наша цель — поддержать Украину и ослабить Путина, а не ослабить Запад и подорвать мировой порядок и финансовую стабильность", — сказала министр финансов Германии Кристиан Линднер.
А на прошлой неделе французский президент Эммануэль Макрон допустил экспроприацию процентов с замороженных активов, но сказал, что сами активы трогать нельзя.
"Мы не сторонники того, чтобы делать вещи, запрещенные международным правом, и начинать дискуссию, которая, по моему мнению, ослабит Европу", — сказал Макрон.
Какие варианты конфискации обсуждаются
Замороженные активы — это валютные резервы российского центробанка, которые он до войны размещал на зарубежных счетах в долларах, евро, фунтах, иенах и франках. Большая часть — почти 200 млрд евро — хранится в виде ценных бумаг в бельгийском депозитарии Euroclear.
Облигации приносят доход, часть погашается и конвертируется в наличные деньги. Согласно бельгийскому законодательству, этот доход можно обложить налогом, хотя бы и в 100%.
Поскольку тут речь только об одной стране и налоге, а не о конфискации, именно про эти деньги до сих пор шла дискуссия.
Однако таким способом ЕС добудет для Украины лишь пару миллиардов евро в год, поскольку речь только о процентах, а не об основной сумме замороженных резервов России.
Более того, уже набежавшие почти 4 млрд евро процентов изъять не получится, поскольку даже если европейский закон будет принят, он не имеет обратной силы. К тому же они уже отложены на судебные тяжбы с Россией.
"Проценты — это капля в море с учетом потребностей Украины, — отметает этот вариант глава бюджетного комитета Европарламента Йохан ван Овертвельдт. — Но есть и средний путь между ничего не делать и забрать только проценты".
Он предложил использовать замороженные 200 млрд в качестве залога. ЕС мог бы взять под него кредит для помощи Украине, а погашение этого кредита сделать условием мирных переговоров с Кремлем по окончании войны.
До решения о том, что делать с основной суммой арестованных на Западе российских денег, еще далеко. Пока что ясно только, что даже если 27 стран Евросоюза вдруг договорятся между собой на следующей неделе, они не пойдут ни на какие односторонние действия без полной и безоговорочной поддержки союзников — США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
А ее придется подождать по крайней мере до июньского саммита "Большой семерки" в Италии.