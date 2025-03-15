Отношение изменилось. Урежут ли пособие украинцам в Польше?

Лукаш Якубовский проводит тренинги по противодействию дискриминации и представляет организацию под названием „Никогда снова“ (Nigdy wiecej) в польской столице Варшаве. Ему приходится регулярно бывать в школах, где польские дети обижают и оказывают психологическое давление на своих украинских одноклассников. По словам Якубовского, таких случаев становится все больше.
„В одной школе, с которой я работаю, есть дети из Украины, только начавшие учить польский язык и, естественно, пока испытывающие трудности в разговоре. Но некоторые школьники не хотят с ними играть, отталкивают их, оскорбляют и таким образом возводят своего рода психологическую стену. Они говорят им, чтобы те возвращались в Украину“, - рассказывает Якубовский в разговоре с DW.
Различного рода расистские атаки организация документирует, занося в свои „Коричневые книги“, которые публикует с 2009 года. По словам Якубовского, за последние годы резко выросло зафиксированное число нападений на почти миллион украинских беженцев, которые были вынуждены бежать в Польшу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Фактически растет и число полных ненависти комментариев в адрес украинцев в интернете и соцсетях. В них правительство Польши обвиняют в том, что оно оказывает слишком большую поддержку соседней стране, которая стала жертвой российской агрессии. Звучат призывы „защитить“ от „штурма украинцев“ польские органы местного самоуправления.
Например, полька, которая сейчас живет в Норвегии, утверждает в соцсетях, что в ее городе выросла заболеваемость из-за, по ее мнению, слишком большого числа украинцев там. А известный в правых кругах польский публицист выдвигает тезис, что Украина является страной, которая морально деградирует, поэтому Польша не должна вести с ней дела.
В марте 2024 года на штаб-квартире фонда „Украинский дом“ в Варшаве нарисовали свастику. По словам главы фонда Мирославы Керик, это объясняется „ростом антиукраинских настроений“ в Польше, которые усилились во время споров вокруг экспорта зерна и сельхозпродукции между двумя странами.
Атаки на украинцев в Польше - больше не редкость
В 2023-2024 годах в Польше проходили массовые протесты фермеров против открытия рынка ЕС для украинского зерна. Во время тогдашних демонстраций протестующие оскорбляли и унижали украинцев. Похожие формулировки звучали и в 2023 году во время протестов польских водителей грузовиков против открытия рынка ЕС для украинских транспортных компаний. Эти протесты поддерживала ультраправая партия „Конфедерация“.
Кроме того, организация „Никогда снова“ задокументировала сотни нападений на украинцев, в результате которых им были нанесены побои или они стали жертвами других форм физического насилия. „Для атаки бывает достаточно услышать на улице речь восточных европейцев, неважно, украинскую или русскую, поскольку местные жители часто не могут заметить разницу между двумя языками, - говорит Якубовский. - В результате, с таким враждебным отношением сталкиваются и люди, которые живут в Польше уже годами“.
От энтузиазма помогать украинцам к реальности
О падении уровня симпатий к украинцам в Польше свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре-декабре 2024 года варшавским аналитическим Центром Мерошевского. По данным социологов, лишь 25 процентов респондентов высказались позитивно о беженцах из соседней страны, в то время как 30 процентов - негативно, а 41 процент - нейтрально.
Половина опрошенных считает, что уровень поддержки беженцев слишком высок и лишь пять процентов называют его недостаточным. В Польше сейчас бытует мнение, что у украинцев слишком высокие запросы относительно социальных выплат и уровня заработной платы. Поляки считают, что беженцы слишком себя выпячивают, они шумные и нечестные. При этом опрос показал и обратную сторону медали: падающую симпатию украинцев по отношению к своим западным соседям. Если в 2022 году 83 процента украинцев позитивно относились к полякам, то уже в ноябре 2024 года этот показатель снизился до 41 процента.
„Демифологизация“ украинцев в Польше
Одновременно выросло число людей с нейтральной позицией, что, по мнению социологов, „свидетельствует о росте прагматичного характера отношений“. Такое явление исследователи назвали термином „демифологизация“ украинцев в глазах поляков. С одной стороны, они по-прежнему уважают их „героическую позицию“ в войне, и большинство поляков поддерживают усилия Украины по вступлению в НАТО и Европейский Союз. Но, с другой стороны, в реальности, на первый план все чаще выходят различные повседневные проблемы.
Между тем на польском рынке труда украинцы сумели зарекомендовать себя как трудолюбивые и деловые, что увеличивает страх поляков перед конкуренцией с их стороны. „При этом многие понимают, насколько важны украинцы для польской экономики. Многие компании боятся, что возникнут большие проблемы если вдруг сотни тысяч украинцев покинут страну“, - говорит в беседе с DW директор Центра Мерошевского Эрнест Вицишкевич.
Украинская активистка Наталья Панченко - одна из самых известных персон украинской диаспоры в Польше. Поэтому она часто становится объектом ненависти и нападок. „Нападения на меня чаще происходят в интернете со стороны анонимных лиц, которые никогда не встречались со мною лично, или вымещают на мне всю свою злость на всех украинцев“, - говорит она.
Однако Панченко считает, что между результатами официальных опросов и реальной жизнью - большая разница. „В реальной жизни большинство поляков, с которыми мы сталкиваемся на работе, в детсаду или школе, не имеют ничего против нас“, - говорит Панченко, которая является соосновательницей фонда StandWithUkraine и инициативы „Евромайдан Варшава“. Большинство украинцев в Польше, как правило, хорошо прижились, быстро учат польский язык и редко слышат недобрые слова от поляков“, - рассказывает она.
Украинцы в Польше - тема предвыборных кампаний и дебатов
Некоторые польские политики используют антиукраинские настроения, чтобы набрать баллы во время предвыборной кампании, которая сейчас в самом разгаре. В апреле 2025 года в стране пройдут очередные президентские выборы. Претендующие на президентский пост либеральный кандидат от правящей партии „Гражданская платформа“ (ГП), мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и кандидат от правых консерваторов Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия „Право и справедливость“ (ПиС) тоже взяли на вооружение украинский вопрос. Они хотят, чтобы выплата пособий на детей, которая сейчас составляет около 200 евро в месяц на ребенка, зависела бы от того, работают родители или нет и платят ли налоги в Польше.
Сейчас все родители в Польше получают пособие на детей. Из 900 тысяч украинских беженцев в Польше большая часть работает. Для них это жизненно необходимо, потому что никакой другой социальной помощи украинские беженцы в Польше не получают.
Поэтому Наталья Панченко убеждена, что ограничение выплат пособия на детей, о котором сейчас говорят кандидаты в президенты, является дискриминационным, поскольку оно касается только украинских беженцев, и никакой другой группы мигрантов. Тем не менее это может стать реальностью, поскольку требование лишить украинских беженцев выплат на детей - одно из немногих, объединяющих почти все партии в Польше.