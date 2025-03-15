Отношение изменилось. Урежут ли пособие украинцам в Польше?

Половина опрошенных считает, что уровень поддержки беженцев слишком высок и лишь пять процентов называют его недостаточным. В Польше сейчас бытует мнение, что у украинцев слишком высокие запросы относительно социальных выплат и уровня заработной платы. Поляки считают, что беженцы слишком себя выпячивают, они шумные и нечестные. При этом опрос показал и обратную сторону медали: падающую симпатию украинцев по отношению к своим западным соседям. Если в 2022 году 83 процента украинцев позитивно относились к полякам, то уже в ноябре 2024 года этот показатель снизился до 41 процента.

