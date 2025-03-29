2025.03.29 13:10

Отдых по-крупному: В Польше скоро откроется самый большой отель на Балтике

 
rus.DELFI.lv
Gołębiewski
Gołębiewski
ФОТО: Screenshot

На Балтийском побережье Польши скоро распахнет двери крупнейший отель страны — впечатляющий комплекс Gołębiewski в Поберово. Новый пятизвездочный гигант уже назвали самым крупным на Балтийском побережье и жемчужиной региона, и не зря: его масштаб и архитектура поражают воображение.

Строительство гостиницы началось еще в 2018 году и стало воплощением амбициозной мечты Тадеуша Голебевского — основателя одноименной сети отелей. К сожалению, сам предприниматель не дожил до завершения проекта: он скончался в 2022 году. Тем не менее, работа продолжилась, и сейчас комплекс практически готов к приему гостей — свежие фотографии на официальной странице отеля в Facebook подтверждают, что открытие не за горами, пишет портал Poland Insider.

Обошлось, впрочем, не без трудностей. В процессе строительства возникли юридические споры, касающиеся пяти открытых бассейнов, возведенных без необходимых разрешений. В данный момент компания пытается получить разрешения на их эксплуатацию.

Когда гостиница Gołębiewski откроется, она сможет одновременно разместить до 3000 гостей в 1200 номерах, а обслуживать их будет команда из 500 сотрудников. На территории комплекса расположатся рестораны, четыре парковки, 16 конференц-залов, кинотеатры, СПА, спортивные площадки, скалодром, а также огромный аквапарк с водными горками, сауной, „дикой рекой“, бассейнами, джакузи и даже искусственной волной — как внутри, так и под открытым небом.

По словам представителей Gołębiewski Holding, работы идут по плану, и официальное открытие состоится уже в ближайшие месяцы. Этот отель обещает стать не просто местом для отдыха, а настоящим туристическим магнитом всей Балтики.

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