Отдых по-крупному: В Польше скоро откроется самый большой отель на Балтике

Строительство гостиницы началось еще в 2018 году и стало воплощением амбициозной мечты Тадеуша Голебевского — основателя одноименной сети отелей. К сожалению, сам предприниматель не дожил до завершения проекта: он скончался в 2022 году. Тем не менее, работа продолжилась, и сейчас комплекс практически готов к приему гостей — свежие фотографии на официальной странице отеля в Facebook подтверждают, что открытие не за горами, пишет портал Poland Insider.

Обошлось, впрочем, не без трудностей. В процессе строительства возникли юридические споры, касающиеся пяти открытых бассейнов, возведенных без необходимых разрешений. В данный момент компания пытается получить разрешения на их эксплуатацию.