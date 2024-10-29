От Washington Post отписываются сотни тысяч читателей из-за отказа газеты поддержать Камалу Харрис

Однако в Гильдии Washington Post, представляющей интересы сотрудников, заявили, что глубоко обеспокоены и самим шагом, и заявлением гендиректора.

Генеральный директор WP Уильям Льюис в своей объясняющей суть дела колонке написал, что решение руководства продиктовано стремлением не оказывать влияние на выбор избирателей.

Решение Безоса вызвало негодование внутри редакции и среди подписчиков, некоторые из которых сохраняли преданность газете более 50 лет.

По информации источников в редакции WP, издание готовило материал в поддержку Камалы Харрис, который теперь не будет опубликован.

В минувшую пятницу WP объявила, что больше не будет выступать в поддержку претендентов на пост президента США. Издание традиционно, с 1970 годов поддерживало кандидатов от Демократической партии.

По его словам, он принял такое решение, потому что был обеспокоен тенденцией, при которой люди теряют доверие к традиционным средствам массовой информации и потребляют новости из социальных сетей.

В понедельник владелец газеты Джефф Безос опубликовал колонку, в которой объяснил свою позицию.

Британец Уилл Льюис был недавно назначен Безосом на пост генерального директора. Его критики напоминают, что в прошлом он не раз фигурировал в крупных скандалах, в частности, в медиа, принадлежащих Руперту Мердоку.

„Сообщение от Уилла Льюиса, а не от самой редакционной коллегии, заставляет нас беспокоиться, что руководство вмешивается в работу редакторского состава“, — говорится в заявлении Гильдии.

Это, по мнению Безоса, делает читателей крайне уязвимыми для дезинформации.

„Большинство людей считают, что СМИ предвзяты. Тот, кто этого не видит, мало внимания уделяет реальности, а те, кто борется с реальностью, проигрывают“, — написал Безос, один из самых богатых людей в мире.

Борьбу за Белый дом между Камалой Харрис и Дональдом Трампом многие в США называют стресс-тестом для американской демократии.

Однако Безос убежден, что никакая позиция СМИ не может повлиять на исход выборов.