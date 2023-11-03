От урагана "Киран" погибли несколько человек в Европе

Мощный ураган "Киран" затронул Испанию, Италию, Францию и другие страны центральной и южной Европы. В итальянской провинции Тоскана шторм вызвал наводнение. Уже известно как минимум о пяти погибших. Общее число погибших в стране Европы уже больше 10.

Скорость ветра достигает 207 километров в час. Такие цифры зафиксированы на северо-западном побережье Франции. Ураган затронул также юг Англии, Бельгию, Нидерланды, Германию, атлантическое побережье Испании и Португалии. В Бельгии от падения деревьев погибли два человека, один из них - пятилетний ребёнок.

Во многих регионах из-за урагана отсуствует электричество, общественный транспорт ходит с перебоями. В Испании из-за урагана начались лесные пожары. Власти уже эвакуировали около 800 жителей деревень, которые находятся поблизости к горящим лесам. Ещё 2500 человек получили распоряжение оставаться дома и готовиться к эвакуации. Во Франции больше миллиона домов оставились без электричества.