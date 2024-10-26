От ударов РФ по Днепру и Киеву погибли пять человек

О ракетном ударе по Днепру Лысак написал в Telegram поздним вечером 25 октября. Согласно информации, обнародованной главой ОВА вскоре после этого, среди погибших было две женщины. Ранним утром 26 октября Лысак передал, что третьей жертвой российской атаки стал ребенок, не уточнив его возраст. По данным онлайн-издания Liga.net , речь идет о 14-летней девочке. Издание пишет, что для атаки по Днепру РФ применила баллистические ракеты.

В результате ракетного удара России по украинскому городу Днепр в ночь на субботу, 26 октября, погибли как минимум четыре человека, еще по меньшей мере 21 человек пострадал. Такие данные сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак утром 26 октября.

Около 10.30 Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов одного из зданий было извлечено еще одно тело.

По данным, доступным к моменту публикации, из 21 пострадавшего семеро находятся в больнице. По сведениям главы ОВА, среди пострадавших - девочки в возрасте 8 и 16 лет, а также два 17-летних мальчика. Один из мальчиков в возрасте 17 лет - в тяжелом состоянии, отметил Лысак.

Повреждения в Днепре после российской ракетной атаки

„В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный, - написал глава ОВА. - Для временного ремонта владельцам изуродованных домов выдают стройматериалы“. Ранее он сообщал, что при ударе были также изуродованы корпуса больницы.