От авиакомпаний требуют определить стандартный размер ручной клади

Несколько месяцев назад Европейский парламент потребовал введения единых стандартов для ручной клади в самолетах. Но Брюссель пока оставил этот вопрос на усмотрении авиакомпаний. Зато еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян потребовала от них подробно сообщать пассажирам, что входит в стоимость билета:

"Иногда это неясно, - говорит один из них. - Нет уверенности, что кто-то тебя не остановит и не скажет: «С такой сумкой нельзя». Если бы все авиакомпании подчинялись одним и тем же правилам, было бы легко.

Маленькие рюкзаки, дамские сумочки, зачехленные ноутбуки - что пассажиру разрешено бесплатно проносить в самолет? Правила европейских авиакомпаний часто меняются, и ничто не запрещает им взимать дополнительную плату, в том числе за незарегистрированный багаж. Некоторые воздушные перевозчики постепенно уменьшают разрешенные габариты коробок и чемоданчиков, требуя, чтобы они умещались под сиденьями. Еврокомиссия попросила гражданскую авиацию четко определить размер и вес ручной клад, которую разрешено иметь на борту пассажирам.

"Эта информация должна быть предоставлена путешественникам с самого начала. Покупая билет, они должны точно знать, за что платят, какую ручную кладь можно брать на борт, а какую нужно сдавать в багаж. Если авиакомпании ничего этого не сделают, мы оставляем за собой право в разумные сроки вмешаться".

В эту среду Еврокомиссия предложила ряд мер по ужесточению законодательства о правах пассажиров. Она уделила особое внимание возмещению расходов за задержанные или отмененные рейсы, поскольку обнаружила, что эти права часто нарушаются, если маршрут воздушного путешествия содержит пересадки.

"У нас были задержки, - говорит другой пассажир. - Иногда все решалось очень быстро, а иногда это занимало очень много времени, особенно если совершено два рейса подряд".