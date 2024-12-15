Основатель концерна Mango Андик погиб в горах под Барселоной

В 1969 году семья Исака Андика, родившегося в Стамбуле, эмигрировала в Испанию. В 1984 году Андик вместе с братом Нахманом основал компанию Punto Fa, S.L, в том же году они открыли в Барселоне первый магазин женской одежды Mango. По данным агентства dpa, к концу 2023 года одежда бренда Mango продавалась в 2700 торговых точках в 120 странах мира. В 2023 году оборот от этих продаж достиг рекордной отметки в 3,1 млрд евро, превысив показатели 2022 года на 15%.