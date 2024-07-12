Орбан посетил Трампа в его поместье во Флориде

В своем посте в соцсетях Орбан назвал Трампа „президентом США“, опустив слово „бывший“. „Миротворческая миссия 5.0 Для меня было честью посетить сегодня президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достичь мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему“, - написал Орбан.

Позиция Венгрии на саммите НАТО

Для визита к Трампу Орбан досрочно покинул саммит НАТО, где его замещал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Выступление министра вызвало скандал в последний день встречи. Сийярто, в частности, сказал, что Будапешт рассматривает возможное возвращение Трампа в Белый дом как „шанс для мира“ в Украине. Он обвинил партнеров Венгрии по НАТО в двойных стандартах и ​​неспособности справиться с войной в Украине. „Мы продолжим выступать за диалог и дипломатические каналы, поскольку нынешняя стратегия последних двух с половиной лет потерпела полный провал“, - заявил он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.