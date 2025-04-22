Опрос: В США упал рейтинг одобрения президента страны Трампа

С аналогичным давлением со стороны правительства уже столкнулся Колумбийский университет в Нью-Йорке. В начале марта администрация Дональда Трампа отозвала 400 млн долларов помощи этому вузу, обвинив его руководство в неспособности побороть антисемитизм и защитить студентов-евреев в ходе пропалестинских протестов. Демонстрации в Колумбийском университете вспыхнули на фоне войны в секторе Газа между Израилем с напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС . В качестве предварительного условия для восстановления финансирования федеральные чиновники США потребовали от вуза немедленно провести реформы академической политики и мер безопасности.