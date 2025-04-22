Опрос: В США упал рейтинг одобрения президента страны Трампа

Рейтинг одобрения американцами деятельности Дональда Трампа на посту президента США опустился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом на второй срок в январе текущего года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Ipsos по заказу агентства Reuters. Они были обнародованы в понедельник, 21 апреля.
Опрос проводился в течение шести дней. В итоге около 42% его участников заявили, что они довольны работой Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Для сравнения: на момент проведения прошлого аналогичного исследования Reuters/Ipsos три недели назад, этот показатель составлял 43%,указывают журналисты. А спустя несколько часов после инаугурации Дональда Трампа, состоявшейся 20 января 2025 года, доля респондентов, высказавшихся в его поддержку, достигала 47%.
Авторы сообщения полагают, что американцы проявляют настороженность в связи с усилиями Трампа, направленными на расширение собственной власти.
Давление администрации Трампа на ведущие вузы США
Минобразования США 14 апреля сообщило, что федеральное правительство замораживает Гарвардскому университету гранты на сумму более 2,2 млрд долларов и контракты на сумму в 60 миллионов долларов. Газета The Wall Street Journal 20 апреля написала со ссылкой на источники, что вузу грозит потеря финансирования еще на миллиард долларов - в сфере исследований на тему здравоохранения. В свою очередь университет подал в суд на администрацию Трампа.
Ранее, 11 апреля, по данным агентства AP, администрация Трампа направила в Гарвард письмо с призывом провести широкие реформы в сфере управления и руководства вузом, а также изменить политику по приему студентов. Требования администрации Трампа к Гарварду включали также призыв провести проверку вуза, преподавателей и руководства университета на предмет их взглядов на многообразие (diversity) и запретить ношение масок на территории кампуса. Последнее требование явно было направлено против пропалестинских протестующих, полагают журналисты.
С аналогичным давлением со стороны правительства уже столкнулся Колумбийский университет в Нью-Йорке. В начале марта администрация Дональда Трампа отозвала 400 млн долларов помощи этому вузу, обвинив его руководство в неспособности побороть антисемитизм и защитить студентов-евреев в ходе пропалестинских протестов. Демонстрации в Колумбийском университете вспыхнули на фоне войны в секторе Газа между Израилем с напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС. В качестве предварительного условия для восстановления финансирования федеральные чиновники США потребовали от вуза немедленно провести реформы академической политики и мер безопасности.