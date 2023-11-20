Опрос: поляки не хотят проходить обязательную военную службу

 
ELTA
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Lenkijos kariuomenė
Lenkijos kariuomenė
ФОТО: AFP / Scanpix
Опрос Pollster, опубликованный в газете Super Express, показал, что только 27% жителей Польши поддерживают идею возвращения обязательного призыва мужчин в армию.

13% высказались за обязательную службу как для мужчин, так и для женщин.

Среди опрошенных, примерно 16% не имели своего мнения.

Обязательная военная служба в Польше была отменена в 2009 году.

По данным опроса, 49% опрошенных, высказавшихся против возвращения обязательной военной службы, являются мужчины.

Результаты опроса показывают, что у поляков изменились инстинкты самосохранения.

"Армия ассоциируется с войной, а поляки европеизируются. Исчезает бацилла воинственности", - рассказал профессор политологии Казимеж Кикас. "Главное уже не готовится к войне, а заботиться о своем комфорте", - добавил он.

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