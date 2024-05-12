Опрос: Около половины немцев не верят в нападение РФ на НАТО

Хотя западные военные эксперты в последнее время не раз обсуждали возможность военной атаки России на одну из стран - членов НАТО, жители Германии считают подобный сценарий маловероятным. Это следует из репрезентативного опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу информагентства dpa. Его результаты были обнародованы в воскресенье, 12 мая.

Так, 48 процентов респондентов оценили возможность нападения России на одно из государств, входящих в Североатлантический альянс, в перспективе до 2030 года как "маловероятную" или "скорее, маловероятную". Для сравнения: "вероятным" или "скорее, вероятным" подобный сценарий сочли 36 процентов взрослых немцев, принявших участие в исследовании. 15 процентов участников опроса не смогли определиться при ответе на вопрос о том, насколько вероятно, с их точки зрения, нападение РФ на НАТО до 2030 года.