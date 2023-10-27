Опрос: 49% израильтян считают, что военным следует отложить масштабную наземную операцию

Издание отмечает, что данные нового опроса контрастируют с результатами исследования, проведенного 19 октября. Тогда 65% респондентов поддержали начало крупного наступления.
При этом выбор ответа о необходимости немедленно начать или отложить военную операцию не зависел от принадлежности к политическому лагерю или демографических характеристик опрошенных. «Почти наверняка на этот сдвиг [в мнении] повлиял вопрос о заложниках, который сейчас стоит на повестке дня», — отмечает Maariv.
За последние полторы недели ХАМАС освободил 4 заложников, еще более 200 человек боевики удерживают в Газе.