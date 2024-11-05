Оппозиция провела новую акцию в центре Тбилиси. Поддержать ее пришла Грета Тунберг

На акции была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая присоединилась к протестующим и заявила, что выражает им поддержку.

Автомобильное движение на проспекте Руставели было перекрыто. Протестующие собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента — главной арене политических протестов в Грузии.

В руках у протестующих были плакаты „Проснись Грузия“, а также флаги Грузии, ЕС и Украины.

„Это важнейший день. Мы требуем проведения новых выборов и не смиримся с похищением выборов „Грузинской мечтой“, что уже подтверждено“, — сказал журналистам в преддверии акции один из лидеров оппозиционного объединения „Единство -Национальное движение“ Георгий Вашадзе.