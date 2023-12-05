ООН: Выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива достигнут рекордного уровня в 2023 году

Глобальные выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигнут рекордного уровня в этом году, что усугубит ситуацию с изменением климата и будет способствовать более экстремальным погодным условиям.

В докладе «Глобальный углеродный бюджет», опубликованном во вторник в рамках конференции ООН по климату (СОР28), говорится, что общий объем выбросов углекислого газа, достигший рекордного уровня в прошлом году, выйдет на плато в 2023 году.

Основными движущими силами в увеличении выбросов от сжигания угля, нефти и газа стали Индия и Китай. Рост в Китае был вызван открытием экономики после ковидных локдаунов, а в Индии – тем, что спрос на электроэнергию рос быстрее, чем мощности возобновляемых источников энергии, из-за чего разница восполнялась за счет ископаемого топлива.

Траектория выбросов этого года уводит мир еще дальше от поставленной цели – не допустить глобального потепления больше, чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.