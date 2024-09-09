ООН: В Украине резкий рост смертей среди гражданских лиц

Согласно подтвержденным данным ООН, всего за время полномасштабной войны РФ в Украине погибли 5692 мужчины, 3534 женщины, 338 мальчиков и 275 девочек. Пол 28 погибших в результате российской агрессии детей и 1876 взрослых пока не удалось установить.

В течение августа 2024 года погибли по меньшей мере 107 мужчин, 69 женщин, четыре мальчика и четыре девочки. Кроме того, ранения получили 434 мужчины, 371 женщина, 32 мальчика и 19 девочек. А за восемь месяцев этого года, по данным ООН, из-за развязанной Россией войны погибло 1355 гражданских украинцев, тогда как за весь 2023 год - 1967, а за 2022 год - 8427.