ООН: в 2023 году погибло самое больше количество мигрантов

В 2023 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло самое большое число людей с начала сбора данных в 2014 году. Проект "Пропавшие мигранты" Международной организации ООН по миграции (МОМ) зарегистрировал в общей сложности 8565 погибших - это на 20 процентов больше, чем годом ранее, сообщила МОМ в среду, 6 марта. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2016 году (8084 смертей).

При этом около половины всех погибших мигрантов утонули, девять процентов погибли в результате автомобильных аварий и семь процентов - в результате насилия.

Средиземное море - самый опасный миграционный маршрут