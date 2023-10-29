ООН сообщила о крушении общественного порядка в секторе Газа

После первых случаев разграбления гуманитарной помощи Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предупредило о признаках крушения общественного порядка в секторе Газа. Тысячи жителей сектора ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, разбирая муку и предметы первой необходимости, сообщил глава агентства Том Уайт.
"Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться. Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно", - отметил Уайт.
Накануне появились кадры, на которых видно, как палестинцы выносят мешки и коробки из центра БАПОР в Дейр-эль-Балахе к югу от Газы.
Израиль обещает расширить поставки гумпомощи
Израиль сообщил, что по просьбе США он облегчит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Координатор действий правительства на территориях Элад Горен сказал, что в ближайшие недели поставки гумпомощи в регион будут сильно увеличены. По его словам, для этого создан новый механизм в сотрудничестве с США, Египтом и ООН.
Как сообщил Горен, сначала гуманитарные поставки будут проверяться на КПП Нитцана на границе Израиля и Египта, поскольку в Израиле опасаются, что на грузовиках с гумпомощью в сектор Газа может быть провезено и оружие. После проверки гуманитарная помощь будет переправляться в сектор Газа через КПП Рафах из Египта и передаваться представителям ООН.
Элад Горен подчеркнул, что эти поставки будут предназначены лишь для южной части сектора Газа, поскольку в северной части этого региона израильская армия будет проводить операцию по уничтожению радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе США и Израиле.