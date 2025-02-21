ООН: С начала войны в Украине убито более 12 600 гражданских

С начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года более 12 654 гражданских лиц, в том числе детей, были убиты. Еще более 29 392 человек из числа мирного населения получили ранения и травмы. Такие данные обнародовала в пятницу, 21 февраля, Даниэль Белл - глава созданной в 2014 году Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине.