ООН призвала Венгрию отменить закон о запрете гей-парада

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Венгрии отменить закон, который запрещает проводить Будапеште ежегодный гей-парад. Обращение опубликовано на сайте УВКПЧ ООН в пятницу, 21 марта.
Там считают, что новый закон приведет к „произвольным и дискриминационным ограничениям прав“ представителей ЛГБТК+ на свободу выражения мнений, мирные собрания и неприкосновенность частной жизни. Глава УВКПЧ австриец Фолькер Тюрк призвал власти Венгрии отменить этот и другие гомофобные законы.
Новый закон Венгрии о запрете гей-парада
18 марта парламент Венгрии одобрил законопроект, запрещающий проводить Budapest Pride и позволяющий властям использовать электронное распознавание лиц для идентификации его участников. Оппозиционные политики пытались сорвать голосование криками и исполнением гимна СССР, а также зажжением дымовых шашек.
В наказание шестерым депутатам запретили посещать парламент в течение двух месяцев. Лидер либеральной партии „Движение Моментум“ Давида Бедё рассказал порталу Politico, что его оштрафовали на 24 млн форинтов (около 60 000 евро). Законодатель назвал это крупнейшим штрафом в истории венгерского парламента.