ООН призвала Венгрию отменить закон о запрете гей-парада

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Венгрии отменить закон, который запрещает проводить Будапеште ежегодный гей-парад. Обращение опубликовано на сайте УВКПЧ ООН в пятницу, 21 марта.

Там считают, что новый закон приведет к „произвольным и дискриминационным ограничениям прав“ представителей ЛГБТК+ на свободу выражения мнений, мирные собрания и неприкосновенность частной жизни. Глава УВКПЧ австриец Фолькер Тюрк призвал власти Венгрии отменить этот и другие гомофобные законы.

Новый закон Венгрии о запрете гей-парада