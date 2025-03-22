2025.03.22 16:15

ООН призвала Венгрию отменить закон о запрете гей-парада

 
Deutsche Welle
Vengrija priėmė įstatymo projektą, nukreiptą prieš „Pride“ eitynes
Vengrija priėmė įstatymo projektą, nukreiptą prieš „Pride“ eitynes
ФОТО: ATTILA KISBENEDEK | AFP / Scanpix

Власти Венгрии должны отменить закон о запрете гей-парада в Будапеште, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Там считают, что он нарушает права представителей ЛГБТК+.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Венгрии отменить закон, который запрещает проводить Будапеште ежегодный гей-парад. Обращение опубликовано на сайте УВКПЧ ООН в пятницу, 21 марта.

Там считают, что новый закон приведет к „произвольным и дискриминационным ограничениям прав“ представителей ЛГБТК+ на свободу выражения мнений, мирные собрания и неприкосновенность частной жизни. Глава УВКПЧ австриец Фолькер Тюрк призвал власти Венгрии отменить этот и другие гомофобные законы.

Новый закон Венгрии о запрете гей-парада

18 марта парламент Венгрии одобрил законопроект, запрещающий проводить Budapest Pride и позволяющий властям использовать электронное распознавание лиц для идентификации его участников. Оппозиционные политики пытались сорвать голосование криками и исполнением гимна СССР, а также зажжением дымовых шашек.

В наказание шестерым депутатам запретили посещать парламент в течение двух месяцев. Лидер либеральной партии „Движение Моментум“ Давида Бедё рассказал порталу Politico, что его оштрафовали на 24 млн форинтов (около 60 000 евро). Законодатель назвал это крупнейшим штрафом в истории венгерского парламента.

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Источник
Deutsche Welle
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