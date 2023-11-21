ООН предупреждает об ускорении глобального потепления

 
Novosti.err.ee
António Guterresas
António Guterresas
ФОТО: Imago / Scanpix
В этом столетии мир может ожидать повышения температуры на 2,5-2,9 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, предупреждают эксперты ООН.

В новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованном за неделю до начала климатического саммита COP28 в Дубае, говорится о необходимости принятия срочных мер, чтобы катастрофический прогноз не стал реальностью, сообщает Euronews.

Чтобы не допустить роста температур более чем на 2 градуса, необходимо сократить выбросы парниковых газов в мире на 28%, а для того, чтобы сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5°С - на 42%. Для этого в текущем десятилетии необходимо значительно активизировать усилия по смягчению последствий изменения климата.

"Если ничего не изменится, то в 2030 году объем выбросов будет на 22 гигатонны превышать те значения, которые позволяют сдерживать рост температур в пределах 1,5 градуса", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ЮНЕП, глобальные выбросы парниковых газов достигают рекордных значений после того, как в прошлом году они увеличились на 1,2%. Рекордные выбросы приводят к рекордным температурам.

Сентябрь стал самым жарким месяцем в истории (с начала метеонаблюдений): средняя глобальная температура на 1,8°С превысила показатели доиндустриальной эпохи.

По данным Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, средняя глобальная температура 17 ноября оказалась более чем на 2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период.

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Источник
Novosti.err.ee
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