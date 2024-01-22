ООН потребует от России объяснений относительно депортированных украинских детей

Комитет намерен выяснить, сколько детей было депортировано в Россию или в оккупированные Россией районы Украины, а также то, что Москва сделала для защиты "права таких детей на сохранение своей идентичности, включая гражданство, имя и семейные отношения".

Комитет ООН по правам ребенка – группа из 18 независимых экспертов – в течение двух дней будет обсуждать положение дел в данном вопросе в рамках регулярного обзора.

Международный уголовный суд ( МУС ) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в марте 2023 года по обвинению в военном преступлении – незаконной депортации украинских детей. Сходные обвинения были выдвинуты против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Комитет ООН по правам ребенка потребует от Москвы объяснений относительно судеб тысяч украинских детей, насильственно депортированных в Россию или на оккупированные ею территории после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Список вопросов был направлен в Москву в первой половине 2023 года.

На данный момент репатриировано лишь около 400 детей.

В письменном ответе российской стороны, направленном в октябре и продемонстрированном прессе в пятницу, сообщается, что размещение осуществляется "по просьбе детей и с их согласия".

В ответе не указано общее число таких детей, но говорится, что в их число "входят дети из национальных интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего около 2000 человек)" и дети с украинским гражданством.

В сообщении также говорится, что во втором квартале 2023 года около 46 886 украинских детей получат российское гражданство.

ООН призовет Москву ответить на вопрос, что она делает для устранения препятствий, мешающих детям осуществлять свое право на свободу объединений и собраний, а также для того, чтобы дети не подвергались наказанию за участие в демонстрациях, особенно против войны в Украине.