ООН: Несовершеннолетних украинцев склоняют к диверсиям

В документе не сказано однозначно, кто именно склоняет украинских подростков к совершению диверсий, однако указывается, что „все говорит о том, что ответственность за это несут лица, связанные с Россией“.
По данным украинской Генпрокуратуры, на которые ссылаются авторы доклада, за попытку совершения диверсии в Украине было задержано 11 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. С ними выходили на связь через соцсети и подталкивали к тому, чтобы, например, устроить поджог автомобилей ВСУ или объектов украинской железнодорожной инфраструктуры. Деньги обещали перевести после того, как подростки пришлют заказчику видео совершенного поджога, говорится в докладе.
Незаконный вывоз украинских детей в Россию
Также в документе указано, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года по меньшей мере 200 несовершеннолетних украинцев были незаконно перевезены в Россию. В то же время объективно оценить масштаб подобных похищений детей у Управления ООН по правам человека не было возможности из-за отсутствия доступа его сотрудников к оккупированным РФ территориям Украины.
По данным авторов доклада, украинские дети, оказавшиеся на этих территориях, подвергаются воздействию военной пропаганды РФ. В частности, в школах и молодежных группах проводится „военно-патриотическая подготовка“, подчеркивают в Управления ООН по правам человека. Между тем это является нарушением обязанности оккупирующей стороны уважать систему образования и культуру населения на оккупированной территории, напоминают авторы.