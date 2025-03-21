ООН: Несовершеннолетних украинцев склоняют к диверсиям

В документе не сказано однозначно, кто именно склоняет украинских подростков к совершению диверсий, однако указывается, что „все говорит о том, что ответственность за это несут лица, связанные с Россией“.

По данным украинской Генпрокуратуры, на которые ссылаются авторы доклада, за попытку совершения диверсии в Украине было задержано 11 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. С ними выходили на связь через соцсети и подталкивали к тому, чтобы, например, устроить поджог автомобилей ВСУ или объектов украинской железнодорожной инфраструктуры. Деньги обещали перевести после того, как подростки пришлют заказчику видео совершенного поджога, говорится в докладе.