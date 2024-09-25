ООН нашла новые доказательства пыток украинцев в оккупации

Выводы экспертов ООН стали очередным подтверждением множества появлявшихся ранее свидетельств пыток, организованных представителями РФ на оккупированных территориях. На это указывали не только очевидцы и находившиеся в плену украинцы, но и такие находки как оборудованные пыточные комнаты в населенных пунктах, освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ на востоке Украины осенью 2022 года.

Среди прочего, пыткам подвергаются гражданские лица, которые противостоят „русификации“ населения на территориях, захваченных РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Все это противоречит Женевским конвенциям о гуманном обращении во время войны.

Утверждения экспертов ООН о том, что пытки в Украине одобрены непосредственно властями РФ, небезосновательны. В июле 2023 года в России вступил в силу закон „О применении положений УК и УПК РФ“ на захваченных территориях Украины, в котором прямо прописывалось, что „не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов“ России, так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ или „населения и организаций“ на оккупированных территориях.