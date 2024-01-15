ООН: на гумпомощь украинцам требуется 4,2 млрд долларов

В этом году, по оценкам ООН, более 14,6 млн жителей Украины, или 40 процентов населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Около 6,3 млн человек покинули страну и находятся в статусе беженцев, преимущественно в Европе. При этом "лишь от 40% до 60% беженцев трудоустроены, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию".