ООН: Чиновники РФ призывали убивать украинских пленных

За полгода казнены не менее 79 солдат ВСУ
По данным наблюдателей ООН, с конца августа 2024 года зафиксировано 79 случаев таких внесудебных казней в 24 отдельных инцидентах. Один раз установлено убийство раненого российского военного со стороны ВСУ.
„Много украинских военнопленных было расстреляно на месте после сдачи в плен или во время нахождения под контролем российских вооруженных сил. Свидетельские показания также описывали убийства безоружных и раненых украинских военнослужащих“, - сообщили в миссии ООН. Там отметили, что казни происходили в тех районах Восточной Украины, где сейчас наступают ВС РФ.
В России слышны призывы к казням
„Эти инциденты не возникли из ниоткуда. Официальные лица в РФ открыто призывали к жестокому обращению и даже казням пленных украинских военнослужащих, - подчеркнула глава миссии Даниэль Белль. - В сочетании с законами, которые дают широкие основания для освобождения от ответственности, такие заявления могут поощрять противоправное поведение или подстрекать к нему“.
В 2024 году миссия ООН зафиксировала как минимум три подобных призыва со стороны официальных лиц РФ, а также „многочисленные публикации в соцсетях от вооруженных группировок, связанных с российскими силами, которые, по-видимому, отдавали приказы о казнях или выражали одобрение таких действий“.
В ООН напоминают, что приказы и призывы „не давать пощады“ или „не оставлять никого в живых“ - нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.
„Военные командиры и политические руководители обязаны отдавать четкие и недвусмысленные приказы обеспечивать защиту и гуманное обращение со всеми пленными военнослужащими и лицами, прекратившими участие в боевых действиях“, - резюмировала Белль.