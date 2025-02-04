За полгода казнены не менее 79 солдат ВСУ

По данным наблюдателей ООН, с конца августа 2024 года зафиксировано 79 случаев таких внесудебных казней в 24 отдельных инцидентах. Один раз установлено убийство раненого российского военного со стороны ВСУ.

„Много украинских военнопленных было расстреляно на месте после сдачи в плен или во время нахождения под контролем российских вооруженных сил. Свидетельские показания также описывали убийства безоружных и раненых украинских военнослужащих“, - сообщили в миссии ООН. Там отметили, что казни происходили в тех районах Восточной Украины, где сейчас наступают ВС РФ.

В России слышны призывы к казням