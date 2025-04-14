"Они совершили ошибку": Трамп назвал удар по Сумам ужасающим, но Россию прямо не упомянул

„Я думаю, это ужасно. Мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся война — это ужасная вещь“, — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

На просьбу уточнить, что он имеет в виду под ошибкой, Трамп ответил: „Они совершили ошибку […] спросите их“. О ком он говорил, Трамп не уточнил, пишет AFP.

Ни Трамп, ни Белый дом в заявлении, опубликованном чуть ранее, не назвали Россию виновницей нападения, хотя госсекретарь Марко Рубио выражал соболезнования „жертвам ужасающего российского ракетного удара по Сумам“, отмечает агентство.