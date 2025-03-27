"Они сами позвали меня в этот чат, а теперь называют подонком". Главред Atlantic рассказал Би-би-си, почему опубликовал всю переписку силовиков в Signal

В первой публикации Atlantic были приведены не все цитаты из переписки в Signal, а кое-какие детали и подробности были намеренно изъяты. Но после того, как администрация президента стала преуменьшать значимость информации из чата и обвинила Голдберга во лжи, журнал решил обнародовать скриншоты всей переписки. Трудное ли это было решение?

„Когда Дональд Трамп сказал, что там [в чате] нет ничего такого, по сути, а [глава Национальной разведки] Талси Габбард и [директор ЦРУ] Джон Рэтклифф сказали, что там не было чувствительной информации, не было секретной информации и так далее, мы подумали — ну нет, мы с этим не согласны, — объясняет Голдберг решение Atlantic опубликовать все содержание чата. — Они говорят, [что там ничего нет], а у нас есть вся эта переписка, так что, наверное, люди должны ее увидеть“.