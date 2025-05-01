Омбудсмен: 16 000 гражданских украинцев пропали без вести

Он добавил, что у Киева есть отдельный список с именами украинских журналистов, находящихся в российском плену. „Список, к сожалению, достаточно большой. Мы имеем поддержку международных партнеров в этом вопросе и предложили российской стороне механизм для обмена. Если бы у них было желание, это уже давно можно было бы сделать“, - указал депутат.