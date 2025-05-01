Омбудсмен: 16 000 гражданских украинцев пропали без вести

Более 16 000 украинцев из числа мирного населения числятся пропавшими без вести, в отношении 1800 из них есть подтвержденные сведения, что они находятся в российском плену. Такие данные сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время доклада на заседании парламента. Выдержки из этого доклада цитирует в четверг, 1 мая, агентство „ Українські Новини“.
По словам украинского омбудсмена, в соответствии с нормами Женевской конвенции, Россия не имеет права удерживать гражданских лиц, „но механизмов воздействия на Москву за нарушение этих норм фактически не существует“. „Неоднократно мы выступали с инициативами к российской стороне через посредников по возвращению гражданских. Но нет ответа, что делать, если Россия игнорирует эти обязательства“, - подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Он добавил, что у Киева есть отдельный список с именами украинских журналистов, находящихся в российском плену. „Список, к сожалению, достаточно большой. Мы имеем поддержку международных партнеров в этом вопросе и предложили российской стороне механизм для обмена. Если бы у них было желание, это уже давно можно было бы сделать“, - указал депутат.
Смерть украинской журналистки Рощиной в России
Ранее, 29 апреля, онлайн-издание „Важные истории“ сообщило, что российские власти вернули на родину тело погибшей в плену украинской журналистки Виктории Рощиной без некоторых внутренних органов. По мнению собеседника издания, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть следы жестоких пыток, которым Рощину подвергали перед смертью.
Указывалось, что тело журналистки было возвращено на родину еще в конце февраля, но до сих пор об этом не объявляли, так как шли ДНК-экспертизы. 24 апреля в Верховной раде подтвердили, что это останки Рощиной.