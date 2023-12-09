Олаф Шольц призвал к выдержке при оказании помощи Украине

Олаф Шольц со всей ясностью выразил готовность и впредь оказывать помощь Украине в военной сфере. Президент России Владимир Путин не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабнет, подчеркнул политик - социал-демократ.

Шольц также указал на экономические последствия российского империализма для Германии и других стран. "Мы знаем, что есть последствия, которые затрагивают и нас", - отметил он в связи с ростом цен, в частности, на энергию. При этом канцлер выразил уверенность в том, что его правительству все же удалось обеспечить хорошее энергоснабжение страны, пусть это и было сопряжено с высокими финансовыми затратами.