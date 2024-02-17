Олаф Шольц: Европа должна помогать Украине не меньше США

Шольц подчеркнул, что расширение помощи Украине важно не только для самой Украины, но и для собственной безопасности европейцев. Он сообщил, что в нынешнем году Германия почти удвоит помощь Украине, выделив на эти цели более 7 млрд евро, и в предстоящие годы планируется выделить еще шесть миллиардов.

"Нужно показать Путину, что Запад вынослив. Несмотря на колоссальные потери, значительная часть российских вооруженных сил не пострадала", - сказал глава правительства ФРГ, добавив, что Путину до сих пор не удалось достичь в Украине ни одной из своих целей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейцев значительно активнее помогать Украине, обороняющейся от российской агрессии, и в этом плане ориентироваться на объемы помощи, выделяемой Соединенными Штатами. "США с начала войны ежегодно предоставляют военную помощь Украине на 20 млрд долларов при ВВП объемом в 28 трлн долларов. Приложить аналогичные усилия - самое меньшее, что может сделать любая европейская страна", - сказал он, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Канцлер отметил, что в Германии так же, как и в других странах, раздаются критические голоса, вопрошающие, не лучше ли расходовать деньги на другие цели. По словам главы правительства ФРГ, Москва подпитывает подобные настроения путем прицельной дезинформации и пропаганды в соцсетях. "Денег, которые мы сейчас и в будущем потратим на нашу безопасность, будет не хватать на другие нужды, и мы ощущаем это, но без безопасности все остальное ничего не значит", - подчеркнул он.

Не допустить ослабления НАТО

Шольц предостерег от ослабления НАТО. "Любая релятивизация гарантий НАТО о защите своих стран-членов лишь помогает тем, кто желает нас ослабить, например, президенту России Владимиру Путину", - сказал он, намекая на недавние высказывания претендента на пост президента США от республиканской партии Дональда Трампа, заявившего, что он не собирается защищать те страны НАТО, которые мало тратят на оборону.