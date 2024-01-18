Около тысячи россиян могут быть депортированы из Латвии

По данным ведомства, в настоящее время это касается 985 человек. В апреле к ним могут добавиться еще 2500 россиян. Если они не отреагируют на письмо, сотрудники УДГМ посетят их по последнему месту жительства, сказала Розе. Если эти люди там больше не живут, ведомство будет исходить из того, что они уже уехали из Латвии. Всем остальным придется покинуть страну.

Обновленный закон Латвийской Республики об иммиграции

После начала полномасштабного вторжения России в Украину власти Латвии изменили законодательство, регулирующее пребывание иностранцев в стране. Согласно обновленному закону об иммиграции, выданные гражданам РФ виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу.

Для проживания в Латвии они должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС, а для этого представить в УДГМ подтверждение о знании латышского языка на уровне А2 и справку о наличии финансовых ресурсов.