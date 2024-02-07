"Окно возможностей закрывается". Как Россия пытается загнать ВСУ в ловушку в Авдеевке

Днем 6 февраля в российских телеграм-каналах было распространено видео подрыва бронемашины "Брэдли" на улице Чернышевского. Якобы это произошло в ходе неудачной попытки ВСУ выбить противника из города.

"Российские силы смогли прорвать оборону противника и выйти на окраины населенного пункта", - сообщили в эфире российского "Первого канала" 1 февраля о ситуации в Авдеевке. Согласно этим заявлениям, войска РФ якобы уже отбили 19 домов на окраине.

Би-би-си попыталась разобраться, что происходит с обороной небольшого города в Донецкой области, который российские войска безуспешно пытаются занять с февраля 2022 года.

При этом он отмечает, что уличных боев в городе не ведется, но отдельные группы россиян пытаются прорваться.

"Ситуация напряженная. Если мы несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо, то сейчас очень сложно, и даже можно сказать, что где-то местами критическая ситуация", – сказал он .

Украинский военный корреспондент и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, посетивший Авдеевку 5 февраля, отметил, что российские войска находятся уже в 1,2 км от въезда в город.

"Традиционно возникает много вопросов к подготовке оборонительных сооружений, как вокруг города, так и внутри него", – отмечает DeepState.

Однако еще 5 февраля авторитетный украинский аналитический портал DeepState сообщал, что ситуация в Авдеевке ухудшается. В частности, россияне начали активно атаковать не только на южной, но и на северной окраине города, в районе дачного поселка у Авдеевского коксохимического завода.

Он отметил, что логистические поставки для группировки в Авдеевке стабильны, и ВСУ принимают меры по улучшению обороны, устанавливая дополнительные огневые позиции и наблюдательные пункты.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, нанося по врагу комплексное огневое поражение. При этом противник несет значительные потери и готовит к введению в действие новые резервы", - заявил Лиховой.

В то же время он добавил, что в последние дни российские войска нарастили интенсивность штурмовых действий: увеличилось количество боевых соприкосновений, авиаударов и применения FPV-дронов.

"Мы слышали такие комментарии, которые исходят от неофициальных источников, но мы это не комментируем, потому что ситуация постоянно меняется", - сказал он.

С другой стороны, группа российских войск пытается с севера города пробиться к перекрестку возле Авдеевской автобазы рядом с ресторанным комплексом "Бревно". Так они смогли бы перерезать главную логистическую артерию ВСУ – трассу 00542.

Очевидно, что следующая их цель – двигаясь на север вдоль улиц Соборная и Чернышевского, выйти в район девяти- и пятиэтажных домов так называемого "9-го квартала". Он находится на расстоянии 1,5-2 км от российского плацдарма и имеет важное тактическое значение.

В этой ситуации российские войска перешли к другому плану. В середине января они смогли, использовав подземный лаз, пробиться к украинской позиции возле ресторана "Царская охота" на юге города.

Замысел российского командования достаточно очевиден. Войска РФ потратили почти четыре месяца, понесли существенные потери в живой силе и технике, но так и не смогли осуществить "широкий охват" Авдеевки. То есть им не удалось продвинуться на южном и северном фланге и сомкнуть клещи за городом, перерезав линии поставки гарнизона.

"В случае даже частичного успеха и удержания своих текущих позиций украинские войска в городе будут находиться уже в гораздо более затруднительном положении и будут вынуждены перемещать свои линии поставок с удобных улиц, прикрытых домами, к открытым полям на западе города", - объясняет цель этих действий российский телеграм-канал "Военный осведомитель" (585 тысяч подписчиков).

Все это предпринимается для того, чтобы перерезать пополам украинский гарнизон в Авдеевке. То есть либо заставить украинские войска на юге и юго-востоке города – в районе 9-го квартала и позиции "Зенит" – отойти, либо окружить эту группировку, перерезав пути поставок в районе Индустриального проспекта и трассы 00542.

Этот мост - в 500 метрах от автобазы и в километре от позиции "Бревно".

DeepState указывает, что отчасти это уже удалось. Россияне 4-5 февраля переместили часть личного состава в дачный массив и попытались занять мост над железнодорожными путями.

Что дальше?

Украинский военный аналитик Михаил Жирохов отмечает, что целостную картину событий в Авдеевке составить сложно. Это связано как с интенсивностью боевых действий, так и с отсутствием стабильной телефонной связи в городе.

"Пока понятно, что россияне обходят [Авдеевку] с двух сторон, и пока ясно, что до основной трассы, которая идет на север, им еще остается несколько сотен метров. То есть фактически она сейчас под огневым контролем [россиян], но функционирует", – сказал эксперт в комментарии Украинской службе Би-би-си.

Что касается уличных боев, то Жирохов указывает на разницу между Авдеевкой и Бахмутом. Если в последнем была равнинная местность и плотная многоэтажная застройка, то в Авдеевке наоборот.