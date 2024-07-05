Офис Зеленского опроверг подготовку интервью с Карлсоном

В графике президента Украины Владимира Зеленского не стоит интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщил в четверг, 4 июля, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. „Господину Такеру Карлсону следует внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет“, - написал он на своей странице в Facebook.

Накануне Карлсон сообщил в X, что рассчитывает в ближайшее время провести интервью с украинским президентом. „Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались сделать это в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро“, - написал журналист.