Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество. Она вывела из банка $12,5 млрд

Чыонг Ми Лан вину не признала и возложила вину на своих подчиненных. Как сообщил агентству Reuters один из родственников, она собирается обжаловать приговор.

Есть мнение, что суд назначил Чыонг смертную казнь именно для того, чтобы оказать на нее давление и заставить вернуть хотя бы часть украденного.

Однако общий ущерб от ее действий оценивается в 27 млрд долларов, и приговор суда обязывает ее вернуть именно такую сумму, хотя обвинение считает, что это вряд ли возможно.

Небывалым можно считать и масштаб мошенничества. Чыонг Ми Лан была признана виновной в получении кредитов на сумму 304 триллиона донгов (около 12,5 млрд долларов) от Saigon Commercial Bank.

Глава крупной компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан — одна из немногих женщин, приговоренных во Вьетнаме к смертной казни за финансовые преступления.

Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около 42 тысяч человек.

По данным обвинения, Чыонг Ми Лан — супруга состоятельного гонконгского бизнесмена, также находящегося под следствием, — с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила деньги из SCB, в котором ей фактически принадлежало 90% акций.

Материалы обвинения поместились в 104 коробки общим весом 6 тонн. Вместе с Чыонг Ми Лан перед судом предстали еще 85 человек, они ожидают приговоров.

Вьетнамские СМИ подробно описывали процесс. По их данным, для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов.

Судебный процесс, начавшийся 5 марта и закончившийся раньше запланированного срока, стал частью кампании по борьбе со взяточничеством, которое генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в течение многих лет обещал искоренить, хотя ощутимых результатов пока немного.

До Тхи Нхань, бывший руководитель инспекционной группы Государственного банка Вьетнама, которой предлагали взятку, рассказала во время судебного процесса, что наличные деньги в коробках передал ей бывший генеральный директор SCB Во Тан Ван. Поняв, что в них находятся деньги, До отказалась от коробок, но и Во отказался принять их обратно.

Власти также заявили, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дали Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей в истории Вьетнама.

В ходе судебного процесса прокуроры заявили, что арестовали более тысячи принадлежавших ей объектов недвижимости.

Хотя Вьетнам в основном известен своим быстрорастущим производственным сектором, большинство состоятельных вьетнамцев заработало на строительстве и спекуляциях с недвижимостью.

Чыонг начинала с торговли на рынке, продавая вместе со своей матерью косметику, но после того как в 1986 году компартия начала экономические реформы, она начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам ей принадлежало несколько отелей и ресторанов.

Чыонг Ми Лан происходит из китайско-вьетнамской семьи, живущей в Хошимине. Этот город, где проживает большая этническая китайская община, уже давно, со времен, когда он назывался Сайгоном и был столицей Южного Вьетнама, стал локомотивом вьетнамской экономики.

В 2022 году в результате серии арестов акции крупных компаний Вьетнама подешевели на 40 млрд долларов, подорвав доверие инвесторов в непростой для быстрорастущей экономики момент.

Чыонг обвинили в злолупотреблении властью при назначении менеджерами своих людей, они одобряли сотни кредитов для сети подставных компаний, которые она контролировала. Всего, по данным обвинения, кредиты Лан составили 93% всех займов банка.

Вьетнамское законодательство запрещает любому частному лицу владеть более 5% акций любого банка. Но прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и доверенных лиц Чыонг Ми Лан фактически контролировала более чем 90% акций SCB.

К 2011 году Чыонг Ми Лан стала известной фигурой в Хошимине, и ей позволили организовать слияние трех небольших банков, испытывающих нехватку средств, в более крупную структуру — Saigon Commercial Bank.

Вся земля в стране официально принадлежит государству. Получение доступа к ней часто зависит от личных отношений с чиновниками. Вместе с ростом экономики росла и коррупция.

По данным прокуратуры, в течение трех лет, начиная с февраля 2019 года, она приказала своему водителю вывезти из банка 108 триллионов донгов (более 4 миллиардов долларов) наличными и хранить их в подвале. Даже в самых крупных купюрах деньги должны были весить около двух тонн.

Борьба с коррупцией

«Такого показательного процесса, как этот, не было, я думаю, никогда за всю коммунистическую эпоху», — говорит Дэвид Браун, отставной сотрудник Госдепартамента США с большим опытом работы во Вьетнаме.

Нгуен Фу Чонг считает, что народный гнев по поводу разгула коррупции представляет собой экзистенциальную угрозу для монополии Коммунистической партии на власть. Он всерьез начал кампанию по борьбе с коррупцией в 2016 году.