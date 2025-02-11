"Однажды Украина может стать частью России. А может и не стать". Трамп потребовал от Киева редкоземельные металлы при любом раскладе

Во время интервью Трамп также заявил, что Украина „по сути согласилась“ предоставить США редкоземельные металлы на 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон оказал Киеву.

„У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных [металлов], нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украину]“, — сказал президент США.

Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.