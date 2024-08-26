Один из запущенных по Украине российских дронов предположительно залетел в воздушное пространство Польши

По его словам, пересечение границы было зафиксировано в 6:43 по местному времени в районе города Червоноград во Львовской области. Появление в воздушном пространстве Польши неустановленного летающего объекта подтвердили три радиолокационные станции.

Как уточнил Клиш, появление предположительно дрона в польском воздушном пространстве не было подтверждено визуально из-за плохих погодных условий. Радары потеряли летающий объект после того, как он пролетел вглубь страны на 25 км.

Генерал допустил, что предположительно российский дрон мог как упасть на территории Польши, так и покинуть ее воздушное пространство. Военные проводят поиск обломков этого беспилотника.