Один из запущенных по Украине российских дронов предположительно залетел в воздушное пространство Польши

По его словам, пересечение границы было зафиксировано в 6:43 по местному времени в районе города Червоноград во Львовской области. Появление в воздушном пространстве Польши неустановленного летающего объекта подтвердили три радиолокационные станции.
Как уточнил Клиш, появление предположительно дрона в польском воздушном пространстве не было подтверждено визуально из-за плохих погодных условий. Радары потеряли летающий объект после того, как он пролетел вглубь страны на 25 км.
Генерал допустил, что предположительно российский дрон мог как упасть на территории Польши, так и покинуть ее воздушное пространство. Военные проводят поиск обломков этого беспилотника.
Россия нанесла массированный удар по Украине ночью и утром 26 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего были выпущены более 100 ракет и около 100 ударных беспилотников. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что пострадали объекты в 15 областях Украины, в том числе граничащих с Польшей. Известно о как минимум пяти погибших.