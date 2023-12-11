Один из пунктов пропуска на границе Украина-Польша удалось разблокировать

Об этом заявил первый вице-премьер-министр развития инфраструктуры Украины Александр Кубраков,

"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков", - написал он.

По его словам, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска.

"Также 25 грузовиков оформляются - будут направляться в сторону Польши", - отметил Кубраков.

Министр также напомнил, что более месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, должна была продлиться до начала января 2024 года.

В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.