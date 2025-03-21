Одесса и область подверглись атаке беспилотников

Одесса и Одесская область подверглись атаке беспилотников (БПЛА). Об этом в четверг, 20 марта, сообщил в Telegram мэр Геннадий Труханов.
Аатакован пригород Одессы. В огне - гражданская инфраструктура и торговые объекты, повреждены автомобили, есть пострадавшие.
По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, пострадали три человека, в том числе - несовершеннолетние.
Повреждена гражданская инфраструктура, в частности - жилая многоэтажка, торговый центр и магазины. В трех местах - мощные пожары. Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы, отметил Кипер.
Помощники президента Украины Владимира Зеленского в феврале говорили, что обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может удовлетворить желания президента РФ Владимира Путина, в частности в отношении контроля над „критически важным портом Одессой“, отмечала The New York Times.
Обстрелы Сумской области
Как сообщили в Сумской областной военной администрации, в течение дня Вооруженные силы (ВС) РФ совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона, зафиксированы 187 взрывов. Обстрелам подверглись, в частности, Николаевская, Белопольская и Краснопольская общины, добавили в администрации. По ее информации, в последней погибли два человека, еще один получил ранения.
Атака на Запорожский район
По сведениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Запорожском районе ранены пять человек, среди них - ребенок. Поздно вечером 20 марта ВС РФ атаковали населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами, заявили в ГСЧС. Среди раненых - 61-летний мужчина, три женщины 50, 54 и 55 лет, а также ребенок.
В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома площадью в 700 квадратных метров. От ГСЧС привлечены 55 спасателей и девять единиц техники.