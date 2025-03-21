Одесса и область подверглись атаке беспилотников

Обстрелы Сумской области

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, в течение дня Вооруженные силы (ВС) РФ совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона, зафиксированы 187 взрывов. Обстрелам подверглись, в частности, Николаевская, Белопольская и Краснопольская общины, добавили в администрации. По ее информации, в последней погибли два человека, еще один получил ранения.