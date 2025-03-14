"Очередные российские манипуляции": Зеленский прокомментировал ответ Путина на предложение прекратить огонь

„Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев, — считает украинский лидер. — И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает — не говорит „нет“ напрямую, но делает так, что практически все затягивает и делает невозможным нормальные решения“.