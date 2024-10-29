Очередной авиаудар РФ по Харькову: Не менее четырех жертв

В ночь на вторник, 29 октября, Харьков вновь подвергся российскому авиаудару. Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов. „В 2.51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений“, - говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил, что под завалами найдены тела четырех людей, уточнив, что спасательно-поисковая операция продолжается.

РФ нанесла авиаудар по объекту ЮНЕСКО в центре Харькова