Общество "Финляндия-Россия" увольняет всех своих сотрудников, но не прекращает работу

Увольнения являются частью процесса адаптации бюджета к новым условиям.

"Cитуация серьезная, однако принятые меры не означают прекращения деятельности общества, – говорится в заявлении организации".

В обществе подчеркнули, что заявление минкульта о прекращении госсубсидии основано на непонимании деятельности организации.

В октябре министр науки и культуры Сари Мултала (Коалиционная партия) объявила о прекращении выделения средств на деятельность организации.

В этом году общество "Финляндия-Россия" получило грант в размере 486 000 евро, а в прошлом году – почти 900 000 евро.

Организация открыто осудила развязанную Россией войну против Украины.

"Финляндия-Россия" подчеркивает свою роль в качестве эксперта во взаимодействии с российским гражданским обществом.

В июне прошлого года МИД России официально прекратил сотрудничество с обществом из-за якобы "антироссийской позиции" неправительственной организации.