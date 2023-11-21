Общество "Финляндия-Россия" увольняет всех своих сотрудников, но не прекращает работу

Увольнения являются частью процесса адаптации бюджета к новым условиям.
"Cитуация серьезная, однако принятые меры не означают прекращения деятельности общества, – говорится в заявлении организации".
В обществе подчеркнули, что заявление минкульта о прекращении госсубсидии основано на непонимании деятельности организации.
В октябре министр науки и культуры Сари Мултала (Коалиционная партия) объявила о прекращении выделения средств на деятельность организации.
В этом году общество "Финляндия-Россия" получило грант в размере 486 000 евро, а в прошлом году – почти 900 000 евро.
Организация открыто осудила развязанную Россией войну против Украины.
"Финляндия-Россия" подчеркивает свою роль в качестве эксперта во взаимодействии с российским гражданским обществом.
В июне прошлого года МИД России официально прекратил сотрудничество с обществом из-за якобы "антироссийской позиции" неправительственной организации.
Генеральный секретарь "Финляндия-Россия" Ниина Синкко объявила об отставке в начале сентября.