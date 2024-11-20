Обрыв кабелей в Балтийском море: Швеция говорит о диверсии

На следующий день финская компания Cinia сообщила о повреждении подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию. В результате была прервана телекоммуникационная связь. По данным Cinia, обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позднее в компании предположили, что кабель протяженностью около 1170 километров был оборван якорем или донным тралом.