Обнародован еще один список запрещенных в России музыкантов - и он очень странный

Новый список "запрещенных российских музыкантов" продюсеры и промоутеры получили в начале февраля. Среди музыкантов, перечисленных в списке, — участники "голой вечеринки" (Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти), не делавшие однозначно антивоенных заявлений музыканты и, что довольно странно, артисты, которые еще недавно участвовали в событиях "патриотической" направленности. В пример издание приводит группы "Монгол Шуудан", "Йорш" и "План Ломоносова", которые выступали на "KinchevFest", который организует лидер группы "Алиса" Константин Кинчев.
Некоторые имена, отмечает издание, в списках приведены с ошибками. Например, не удалось найти исполнителя Monran. Возможно, имеется в виду Monrau (Артемий Андреев). А вместо Славы Марлоу - Максим Марлоу.
Список состоит из 50 имен, в том числе под запрет попали и нишевые артисты, такие как Kedr Livanskiy, Shortparis, "Электрофорез" или "Слот". Рядом с поп- и рок артистами в списке также есть и выдающаяся пианистка Полина Осетинская, исполняющая классическую музыку.
Источник "Медузы" в музыкальной индустрии заявил, что список "спущен" непосредственно из Кремля. А один из промоутеров, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что как минимум две группы из нового списка действительно запрещены.
В Кремле существование "черных списков" отрицают. Источники "Медузы" говорят, что стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации президента РФ, главу которого - Сергея Новикова - называют "главным цензором кино, театра и музыки". Издание сделало запрос на комментарий, однако чиновник не ответил.